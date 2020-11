Quand l'humiliation et la frustration conduisent à la violence

publié le 02/11/2020 à 20:08

En début d'année, Jean-Marc a très mal vécu l'infidélité de son ex-femme. Il a eu une crise très violente et se demandait s'il était un monstre. Depuis, il a fait du chemin en thérapie et analyse la situation avec un regard neuf.

Karine a l'impression d'être devenue aigre depuis quelques années. Il semble que sa frustration au travail et la relation avec son ex-mari soient à l'origine de son changement de caractère.

Divorcée depuis 3 ans, Claire a vécu un premier confinement entre vie de maman et solitude. Elle a donc cherché à rencontrer un homme pour une relation sérieuse sur un site de rencontres.

Emilie est au cœur d'un secret de famille entre sa sœur et son frère. Elle voudrait crever l'abcès pour soulager sa sœur mais ne veut pas prendre une fois de plus la responsabilité de devoir une fois de plus régler les problèmes de famille.



Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.

Pour nous contacter :

Si vous souhaitez, vous aussi, vous confier à Caroline Dublanche :

- appelez-nous au 09.69.39.10.11 (numéro non-surtaxé)

- envoyez-nous votre numéro de téléphone par SMS au 64900 code RTL ( 35ct/sms )

- écrivez-nous par mail sur parlonsnous@rtl.fr

- rejoignez-nous sur notre page Facebook