L'emprise au sein du couple

publié le 24/07/2020 à 01:31

Isabelle a 72 ans. Elle se remémore de temps en temps une relation qu'elle a eu il y a une vingtaine d'années. Une relation passionnelle de quelques mois. Entre joli souvenir et regret, Isabelle souhaitait l'évoquer dans l'émission.

Julie est avec un homme marié depuis 5 ans. Elle a quitté son mari, avec lequel elle n'était pas heureuse, pour cet homme. Mais depuis, il al'a isolée de son entourage, l'appelle constamment et gère une grande partie de sa vie. En parlant avec une collègue, Julie a pris conscience que quelque chose n'allait pas dans cette relation.

Suite au confinement, Katia a des angoisses lorsqu'elle est chez elle. Elle a très peur de cette maladie et ne souhaite pas sortir. Elle a peur pour son avenir et pour sa famille. Katia aimerait retrouver un peu de calme et s'apaiser.

Cet été dans "Parlons-Nous" entre 22h et minuit, la psychanalyste Sophie Cadalen recueille les confidences des auditeurs de RTL.



