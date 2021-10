Quand les éboueurs de Paris font de la prévention en dansant sur Twitter

C'est une vidéo qui donne le sourire qui a été postée sur le compte Twitter "Éboueurs de Paris", qui permet de suivre le "quotidien sans filtre des éboueurs de Paris". On peut y voir un éboueur ramasser et mettre les sacs-poubelles dans le camion tout en enchaînant les pas de danse au son d'une musique électro-pop.

La vidéo est accompagnée du message suivant : "Quand tu ramasses que des sacs bien fermés, sans dépôt sauvage, sans se faire insulter ni klaxonner, pendant ta tournée, ça donne ça". Une manière de rappeler les bons comportements à adopter quand le camion-poubelle passe.

À Paris, 5.000 éboueurs ramassent tous les jours près de 3.000 tonnes de déchets. Les déchets doivent être déposés dans des bacs dont le volume varie entre 120 et 175 litres, mis à disposition par la municipalité. De plus, les sacs d'ordures ne doivent pas être déposés sur le trottoir plus d'une heure avant le passage des éboueurs.