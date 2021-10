Grève des éboueurs à Marseille : la métropole accepte un compromis

Les poubelles vont enfin cesser de déborder à Marseille. Les éboueurs et la métropole ont signé un compromis sur le temps de travail ce vendredi 1er octobre, l'accord a été trouvé plus vite que prévu. Tout le monde a accepté de lâcher du lest.

Dans le cadre des 35 heures, la métropole avait d'abord proposé de réduire de 5% le temps de travail pour prendre en compte la pénibilité du métier. Sur la base légale de 1.607 heures par an, le syndicat FO a réussi à obtenir une décote plus importante. "La métropole nous a fait une proposition à 1.530 heures, nous avons obtenu un accord final à 1.467 heures. Elle prend en compte la pénibilité mais aussi le travail de nuit, le travail du dimanche et le travail en décalé. De là, ça atteint 9,5%, c'est satisfaisant mais pas extraordinaire non plus", estime Patrick Rué, secrétaire général Force Ouvrière.

Concernant la reprise de la collecte des ordures, la question se pose toujours. La CGT n'accepte pas cet accord et du côté des agents, ils vont toujours travailler beaucoup plus. Certains, qui ont pourtant repris le travail ce vendredi, ne savent pas sur quel pied danser. "Pour l'instant, ça reste à voir. Je ne peux pas vous dire qu'on est vraiment satisfait", explique un éboueur marseillais. "Pour l'instant, ça reste un peu flou", déplore-t-il.