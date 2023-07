Quand le correspondant RTL dans le Nord devient brasseur et crée une bière RTL

Au cœur des houblonnières des Flandres, tout près de la frontière belge, j’arrive à 9h00 à la brasserie Bellenaert. Je suis accueilli par les deux brasseurs, Julien Macrelle et Théo Mémeteau. Immédiatement, j’entre dans l’atelier. Première étape : le choix de la bière ! Ce sera une Triple. Une bière blonde, de caractère, à 8% d’alcool, un type de bière emblématique de la région.

Théo me présente la recette : "Il faut quatre ingrédients pour faire une bière : de l’eau, du malt, de la levure et du houblon". Et tout commence avec le choix du malt. C’est une céréale, ici de l’orge germée et séchée. "Le choix du malt, c’est la base de la recette, explique Théo. C’est ce qui va déterminer le type de bière que nous allons faire. Pour une bière blonde, il faudra du malt blanc classique. Pour une bière ambrée, il faudra du malt caramélisé. Pour une bière brune, il faudra du malt torréfié".

Pour ma bière RTL qui est une triple, j’utilise du malt classique ainsi qu'un malt un peu plus sucré, appelé "malt biscuit". Il faut concasser 250 kilos de ce malt pour produire 100 litres de bière. À la fin du concassage, on obtient une poudre : mélange de farine et de grain concassé. Il faut porter des sacs de 25 kg jusqu’au concasseur.

Un "jus" chauffé à 1.000 degrés

Je rajoute ensuite ce malt concassé dans de l’eau chaude à 65 degrés. "C’est cette étape qu’on appelle historiquement le brassage", explique Théo, qui lance les deux heures de mélange réalisé par une pâle mécanique. Cela va permettre d'extraire l'amidon et le sucre contenu dans le malt. Tout cela dans une cuve en inox de 100 L.

Après ces deux heures d’infusion, le mélange d’eau et de grain est filtré dans une autre cuve. Deux filtrations sont nécessaires pour obtenir un liquide limpide. Il faut ensuite enlever l'ensemble des céréales resté au-dessus du filtre pour valoriser ce déchet. Il est donné à des agriculteurs. Le jus est alors très sucré, trois fois plus qu’un soda par exemple. Mais en fin de recette, au contact de la levure, ce sucre sera transformé en alcool et en gaz. Ce jus translucide est avant cela porté à ébullition.