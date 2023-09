Qu’est-ce que le "One chip challenge", qui a entrainé la mort d’un adolescent de 14 ans ?

Un adolescent américain est décédé le vendredi 1ᵉʳ septembre après avoir participé à un défi baptisé "One chip challenge". Ce dernier consiste à manger une chips, considérée comme la plus épicée au monde. Présentant de toute évidence un grand danger, ce challenge a coûté la vie à Harris Wolobah, 14 ans.

Le 1ᵉʳ septembre, la mère du jeune garçon est appelée par l'infirmière du collège. Son fils se plaint de maux de ventre après avoir ingéré ladite chips. Il rentre alors chez lui, commence à se sentir mieux, mais s'écroule soudainement. Emmené d'urgence à l'hôpital, il est déclaré mort à son arrivée, rapporte Le Parisien.

Avant lui, personne n'était décédé de ce challenge. Beaucoup d'adolescents avaient toutefois dû recevoir des soins médicaux après avoir mangé cette chips. Ce défi connaît un très grand succès sur TikTok, le #OneChipChallenge dénombre plus de deux milliards de vues sur la plateforme. La chips utilisée (chips de Paqui) contient du California Reaper Pepper et du Naga Viper Pepper. Sur l'échelle de Scoville, qui classe la force d'un piment, ces deux ingrédients sont classés premier et deuxième piments les plus forts au monde.

