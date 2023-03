Qu'est-ce que la zoothérapie ?

Chien, chat, lama, cheval... La zoothérapie ou médiation animale est une approche qui met en lien un humain avec un animal par l'intermédiaire d'un professionnel spécialement formé. "Le professionnel utilise les liens qui se créent de façon spontanée ou guidée avec l'animal pour mettre l'humain en confiance", explique Catherine Gobaut, fondatrice de l'association "Quatre pattes tendresses". Car c'est tout le secret des animaux : "Ils communiquent, mais pas avec des mots".

Aussi, ce travail de médiation avec la présence de l'animal permet un regain de l'estime de soi et va donner envie à la personne de communiquer, de sortir de sa coquille et de se surpasser. "En secteur hospitalier, cela permet aussi de créer une coupure. Ces séances sont un SAS loin des traitements qui peuvent être lourds émotionnellement et physiquement", poursuit Catherine Gobaut.

Bernard Tapie avait ainsi assuré à plusieurs reprises que son cane corso le soulageait physiquement lorsqu'il se battait contre son cancer. "Le fait de câliner et de caresser son animal apporte un apaisement et une détente. Cela se traduit au niveau du rythme cardiaque, de la tension, la température de la peau et de la détente musculo-tendineuse, qui sont autant de paramètres qui participent à une réduction de la douleur.

À noter par ailleurs que la race de l'animal importe peu. "C'est vraiment une question d'individu", assure Catherine Gobaut. De la même façon, un chien peut apporter autant d'apaisement qu'un chat, la seule différence est que le premier a tendance à suivre son maître à la trace, tandis que l'autre est plus indépendant. "J'ai vu des personnes en fin de vie faire des câlins à mon lapin ou mon petit chien et à chaque fois qu'elles inspiraient, on voyait leur corps se détendre", témoigne ainsi la fondatrice de "Quatre pattes tendresses".



