Qu'est-ce que la cellule de prévention anti-suicide pour la police ?

publié le 25/07/2019 à 10:45

Un commandant de la police s'est donné la mort, mercredi 24 juillet, dans les locaux d'un commissariat du Val d'Oise. Depuis le début de l'année, 41 fonctionnaires des forces de l'ordre ont déjà mis fin à leurs jours. Suite à cette recrudescence du nombre de suicides, Christophe Castaner avait annoncé en avril dernier la création d'une cellule de prévention pour endiguer le phénomène.

Un numéro vert, disponible 24h/24, a été mis en place au mois de juin. Il garantit l'anonymat et met les policiers en relation avec des psychologues. Ce dispositif devrait connaître une amélioration à la rentrée de septembre via un système de géolocalisation des appels, permettant aux secours d'intervenir en cas de passage à l'acte imminent.

Il est encore trop tôt pour pouvoir établir un bilan ou constater un réel effet de la cellule de prévention. Cependant, un comité de suivi va être créé pour analyser le discours des policiers en détresse et identifier les causes du mal-être qui semble se généraliser. Il devra ensuite en rendre compte au ministère de l'Intérieur et aux directions générales. Une nouvelle qui ne plaît pas à certains syndicats, selon eux les problèmes sont déjà connus, mais passés sous silence par le gouvernement. Les heures supplémentaires impayées, le manque de matériel et d'effectif et la pression insufflée par la hiérarchie font, depuis longtemps, partie des revendications des policiers.