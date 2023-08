Incendies à Hawaï : au moins 89 morts, selon un nouveau bilan provisoire

Crédit : ZEKE KALUA / COUNTY OF MAUI / AFP

Le bilan s'alourdit et des questions se posent. À Hawaï, les incendies ont causé la mort d'au moins 89 personnes dans la ville de Maui, ont annoncé les autorités dans un nouveau bilan provisoire, dans la nuit du samedi 12 au dimanche 13 août.

"Cela va continuer à monter. Nous voulons que les gens se préparent à cela", a prévenu John Green, le gouverneur de l'État. Dans l'archipel, plus de 2.000 bâtiments ont été détruits par les flammes. Le feu a ravagé la ville de Lahaina, une station balnéaire très prisée d'Hawaï. Les autorités sont fortement pointées du doigt par les habitants.

Les survivants et les proches des victimes se demandent combien de personnes auraient pu être sauvées. Les sirènes chargées de prévenir les habitants qu'une catastrophe est en cours n'ont pas été déclenchées. "Nous avons rapidement compris que nous ne serions pas évacués et qu'il fallait se débrouiller", confie une habitante de Lahaina à la chaîne américaine CBS.

Dans la chronologie de cette catastrophe, un autre feu, plus à l'est, a d'abord occupé les pompiers. Les autorités ont peut-être mésestimé celui de Lahaina, où peu de consignes ont été données alors que les flammes attaquaient déjà les maisons. "Vous voulez savoir quand on a su qu'il y avait le feu ? Quand il est arrivé devant la maison", a expliqué une habitante de l'île à l'AFP.

Les autorités ont-elles mal géré la catastrophe ?

L'enquête devra également déterminer le moment où les communications ont été coupées. Quant au barrage routier, de nombreux survivants ont souligné un manque de logique. Des automobilistes ont été conduits dans des goulots d'étranglement et des pièges de flammes. "Nous avons sous-estimé la dangerosité et la rapidité du feu", a estimé Jill Tokuda, la députée de l'État, à CNN.

Pourquoi les sirènes n'ont-elles pas retenti ? L'État d'Hawaï dispose pourtant d'un système d'alerte pour les volcans, les ouragans, les incendies de forêts et même pour les guerres. Un homme a expliqué que son voisin n'avait pas voulu le suivre, attendant les consignes de sécurité des autorités locales. L'individu n'a pas de nouvelles de son voisin.

