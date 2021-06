Baptême à cheval de course pour les résidents de l'Ehpad Les Campellis à Champeix, dans le Puy-de-Dôme.

Puy-de-Dôme : le baptême à cheval de course des résidents de l'Ehpad Les Campellis

Voilà sans doute le plus beau des paris gagnants. Le directeur de l'Ehpad Les Campellis, situé à Champeix, dans le Puy-de-Dôme, a choisi d'emmener ses résidents à l'hippodrome de Vichy, mais pas pour parier sur les courses. À la place, une activité bien plus stimulante : un baptême avec un jockey. Les résidents ont pris place chacun leur tour dans un sulky, à la manière des plus grands champions.

Assise derrière Boléro, un ancien cheval de course et juste devant Stéphane, ancien jockey, Monique, 87 ans est lancée à près de 40km/h sur la grande ligne droite de l'hippodrome. "C'est la première fois, mais je ne crains pas, je suis habituée aux bestioles", raconte la retraitée qui a hâte de raconter son aventure à ses petites-filles.

Équipée d'un casque, d'une blouse et de lunettes de protection, Renée a, elle-aussi, découvert les sensations procurées par un cheval de course. Âgée de 77 ans, cette dernière a trouvé l'expérience "géniale", une bonne dose de bien-être qui permet de réaliser "qu'on est encore bonne à quelque chose".

Avant de prendre place dans le sulky, les résidents se sont équipés d'un casque, d'une blouse et de lunettes de protection. Crédit : RTL / Guillaume Frixon

Pour participer à cette activité, il ne faut pas nécessairement une bonne condition physique. Certains de ces résidents, âgés de 83 à 94 ans, sont d'ailleurs en fauteuil roulant le reste de la journée, et rien ne les empêche de participer à cette expérience hors du commun. "Nous voulions leur montrer qu'ils sont capables de tout", explique Florent Ferragu, le directeur de l'Ehpad. "Ils s'en souviennent et en reparlent à leur famille, le pari est gagné", ajoute-t-il.