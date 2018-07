PSA va produire des véhicules utilitaires en Russie

publié le 27/11/2017 à 23:10

Le groupe PSA annonce qu'il va produire des véhicules utilitaires en Russie. Autrefois peu mis en avant, l'utilitaire est devenu une véritable arme de conquête pour les constructeurs, voire stratégique. Car d'un côté, il y a la vitrine avec les ventes de voitures pour les particuliers et de l'autre, tous ces utilitaires qui génèrent davantage de profits et qui sont achetés principalement par les artisans et les commerçants. C'est un très bon indicateur.



Actuellement, les ventes repartent à la hausse : +12% en Europe le mois dernier, en France, c'est encore plus spectaculaire puisque le bon est de 19%, autrement dit, c'est un nouveau signal de reprise économique. Et il devrait se vendre ainsi en France cette année, autant d'utilitaires qu'avant la crise en 2013.

Les constructeurs s'en servent pour aller sur de tout nouveaux marchés. PSA en a fait l'une de ses priorités pour se développer à l'international. Des annonces ont déjà été faites pour s'implanter davantage en Amérique du Sud. Cette fois-ci le groupe met le turbo en Russie, l'un des plus gros marchés au monde, avec deux modèles : le Citroën Jumpy et le Peugeot Expert. En France, ils sont produits dans le Nord, où en mars dernier l'usine a embaucher pour faire face à la demande.

Cette décision s'inscrit dans la stratégie du groupe qui vise à tripler les ventes de véhicules utilitaires en dehors de l'Europe et à doubler les résultats au niveau mondial.