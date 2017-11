Smart Fortwo II, Ranger Rover, Clio 4... Le palmarès des voitures les plus volées

publié le 20/11/2017 à 23:14

Pour la quatrième année consécutive, la Smart arrive en tête des voitures les plus volées en France, selon une étude conduite par l'association 40 millions d'automobilistes. Si la citadine est aussi populaire auprès des malfrats, c'est parce que ses pièces détachées sont chères et se revendent très bien sur le marché noir.



Les SUV font également un carton. Sur la deuxième marche du podium se trouve en effet un modèle de Land Rover. La suite du classement paraît plus logique avec des voitures à fort volume, comme la Ford Fiesta ou la Renault Clio et la Twingo.

La cible idéale ? Une voiture garée dans de nuit dans les rues d'une grande ville de l'Hexagone. Les villes les plus touchées sont évidemment Paris, Marseille et Lille. Globalement, la majorité des voitures ont été volées dans la rue, contre un tiers dans les parkings. Enfin, les trois-quarts des vols ont été commis de nuit.