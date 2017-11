Volvo va vendre 24.000 voitures autonomes à Uber

publié le 21/11/2017 à 23:21

D'ici à 2021, Volvo va fournir des dizaines de milliers de voitures à Uber pour constituer une flotte de taxis autonomes. Le montant de cette transaction est estimé a un milliard d'euros. Cette flotte de véhicules serait constituée du plus gros SUV de la marque, l'imposant XC 90.



Volvo apportera à Uber ses compétences en matière de sécurité. On sait que le constructeur suédois a fait la promesse folle d'avoir zéro tué à bord d'un de ses véhicules a l'horizon 2020. Volvo va ainsi fournir a Uber 24.000 véhicules équipés de systèmes d'aides à la conduite, ce qui pourrait devenir à terme des robots taxis. De quoi donner des sueurs froides aux 1,5 million de chauffeurs Uber dans le monde.

Uber, qui mise à fond sur la voiture autonome, vient de déposer un brevet pour éviter d'avoir la nausée en voiture. Car à bord d'un tel véhicule, on ne touchera plus le volant, ce qui permettra de faire une foule de tâches comme lire ou envoyer ses mails et SMS. Seulement, en faisant cela, c'est le mal au cœur garanti.

Tromper le cerveau

Selon la revue ADN qui relaie l'information, la voiture pourrait être en mesure de créer un système de stimulation sensorielle capable de se synchroniser avec nos yeux et nos oreilles. Ce système pourrait notamment être exécuté à l’aide de sièges vibrants dont les mouvements vont épouser ceux de la voiture.



Et le système va encore plus loin, grâce aux propulsions de "fuites" d’air ou encore l’installation d’une "barre lumineuse" pour les yeux. Explication : le phénomène de nausée se produit lorsque nos yeux voient une chose mais que notre cerveau en ressent une autre, comme sur un manège ou un bateau.



En synchronisant ces deux perceptions, autrement dit en trompant notre cerveau, Uber entend nous permettre de nous concentrer sur d’autres activités sans ressentir ce phénomène de nausée.