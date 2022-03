Protocole sanitaire à l’école : ce qui va changer dès lundi 14 mars

Les élèves vont pouvoir se libérer du masque en classe et se mélanger. Un protocole sanitaire allégé, abaissé au niveau 1, va entrer en vigueur dans les écoles à partir de lundi 14 mars, rapporte Le Parisien, jeudi 10 mars. Ce changement de protocole sanitaire ne concerne toutefois pas les académies d’Outre-mer.

Il prévoit notamment une mesure déjà annoncée : la fin du masque en intérieur pour les élèves de l’école élémentaire, du collège et du lycée, ainsi que pour le personnel enseignant. Depuis le retour des vacances d’hiver, les élèves s'en étaient déjà délestés lors de la récréation.

En outre, la limitation des brassages d’élèves de différentes classes et à la cantine est levée. Les activités physiques pourront aussi reprendre normalement dès lundi, alors que le précédent protocole interdisait les sports de contact en intérieur. Enfin, les sorties scolaires et voyages scolaires sont à nouveau autorisés.

Isolement et tests pour les cas contact

En revanche, le "contact-tracing" est maintenu. Pour les élèves du primaire, les collégiens et lycéens vaccinés, les élèves identifiés comme cas contact devront toujours réaliser un autotest à J+2. S’il est positif, ils doivent s’isoler sept jours. Les élèves de plus de 12 ans, non vaccinés et qui n'ont pas contracté le Covid-19 depuis moins de deux mois, devront eux respecter une quarantaine de sept jours après le dernier contact avec le cas confirmé et réaliser un test à l'issue de cette période.



Pour les cas positifs, tous les élèves devront s'isoler sept jours (possibilité de réduire à cinq jours si un test antigénique ou PCR est réalisé à J+5 et que son résultat est négatif, et en l’absence de symptômes depuis 48 heures). En revanche, les élèves de 12 ans et plus ne disposant pas d’un schéma vaccinal complet devront, eux, s'isoler dix jours (possibilité de réduire à sept jours).