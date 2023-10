Lors des questions au gouvernement, mardi 17 octobre, le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, a indiqué que "179 saisines du procureur de la République" ont été effectuées pour des incidents lors des hommages, ce lundi, aux enseignants Dominique Bernard tué à Arras vendredi 13 octobre, et à Samuel Paty, tué trois ans plus tôt.

Selon lui, "dans la quasi-totalité des cas, ce moment de recueillement, ce moment d'hommage, s'est déroulé dans la plus profonde dignité et le plus grand respect", mais "179 élèves ont fait un autre choix, celui de perturber ce recueillement, et de provoquer l'école et d'insulter la mémoire de nos professeurs". Pour les cas les plus graves, "qui relèvent de l'apologie du terrorisme", le ministre a ordonné "l'exclusion de ces élèves dans l'attente des procédures disciplinaires".

Et d'ajouter : "À un moment, la tolérance, ça va, la bienveillance, ça va, et le 'pas de vague', c'est fini." Lors de la minute de silence organisée, en novembre 2020, en hommage à Samuel Paty, égorgé dans un lycée de Conflans-Sainte-Honorine, le 16 octobre 2020, "400 violations" avaient été

