Privatisation d'ADP : un million de personnes favorables au référendum

publié le 04/12/2019 à 12:33

Ce mercredi 4 décembre, le cap symbolique du million de soutiens pour le projet de référendum d’initiative partagée (RIP), concernant la privatisation d'Aéroports de Paris (ADP), a été franchi.

Le Conseil constitutionnel a enregistré mercredi 4 décembre 1.000.500 signatures. Pour être validé, le projet doit être approuvé par un dixième des électeurs inscrits (4,7 millions de personnes) d'ici mi-mars.

"Le cap d'un million de signatures devra signifier quelque chose pour le gouvernement et pour le président de la République qui trouvait que le seuil actuel de 4,7 millions était trop élevé et qu'il fallait le réduire à un million", a estimé le député PS Boris Vallaud, interrogé par le journal L'Express. "On y est presque et nous disons au président : 'Vous avez l'occasion de tenir un engagement que nous pouvons partager avec vous. Allez-y, déclenchez le référendum'", a-t-il lancé.

Emmanuel Macron avait déclaré vouloir réformer le RIP, après le crise des "gilets jaunes" où la question démocratique était mise en avant par les manifestants, en abaissant le seuil à un million pour être en capacité de le déclencher. Les groupes parlementaires à l'origine du RIP ont déjà annoncé qu'ils demanderaient à rencontrer le président.