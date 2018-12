publié le 17/12/2018 à 18:35

"C’était finalement une jacquerie fiscale, les Français en avaient marre (…) nous craignons, nous entreprises, d'être les victimes collatérales de ce ras-le-bol fiscal sachant que les entreprises tout comme les Français sont elles aussi fortement ponctionnées", a souligné sur RTL François Asselin, président de la Confédération des petites et moyennes entreprises, à propos de la contestation des "gilets jaunes".



Ce dernier estime que le gouvernement fait là une "vraie relance par la consommation" et d'ajouter : "Ce sont des mesures qui vont directement au pouvoir d'achat des Français, de beaucoup de Français".

"La CMPE a toujours défendu une prime nette de taxe, nette de charges, nette d’impôt, pour les entreprises de moins de 50 salariés dans le cadre de l’intéressement car c’est une mesure extrêmement simple pour motiver de façon collective l’ensemble de ses salariés".

"Cette prime s’est transformée petit à petit en prime de fin d’année et cette prime beaucoup d'entreprises ne pourront pas la verser, dans une petite entreprise d’autant plus qu’elle est petite et fragile, il faut faire du chiffre d'affaires et avoir de la trésorerie", explique-t-il.



"Il est extrêmement compliqué de savoir combien vont verser cette prime dans la mesure où nous ne connaissions pas le mode d’emploi et là le mode d’emploi commence tout juste à être dévoilé", rappelle le président de la CPME.