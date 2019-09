publié le 17/09/2019 à 07:00

Les parents sont-ils responsables des comportements de leurs enfants, aux yeux de la loi mais aussi aux yeux de la société ? Que reste-t-il de l’éducation qu’on leur donne ?

Insultes, agressivité, harcèlement, racket, bagarres, blessures, gestes déplacés, vols, accidents, consommation de produits illicites ou pire encore : peut-on soutenir nos enfants coûte que coûte ?

Invités

- Marie Guerrier, journaliste à RTL, au service Economie, spécialisée éducation et famille



- Daniel Marcelli, professeur de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, auteur de Avoir la rage : du besoin de créer à l'envie de détruire (Editions Albin Michel)



- Jean-Pierre Rosenczeig, magistrat honoraire, ancien président du tribunal pour enfants de Bobigny, membre du Bureau du conseil de la protection de l’enfance et consultant international auprès de l’Unicef et de l’Union européenne. Enseignant à l’université de Nanterre et co-auteur avec Pierre Verdier de Parents- vos droits, vos obligations (Editions de l’Archipel)

Avoir la rage : du besoin de créer à l'envie de détruire

Parents - vos droits, vos obligations