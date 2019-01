Prime d'activité : pouvez-vous en bénéficier ?

publié le 10/01/2019 à 07:40

Pour tenir sa promesse d'une hausse de 100 euros pour les salariés rémunérés au Smic, le gouvernement mise sur la prime d'activité. Son montant a été augmenté, et elle a été élargie de 3,8 millions à 5 millions de foyers. Et les Français sont au rendez-vous.



La secrétaire d'État auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé, Christelle Dubos, a indiqué que le nombre de demandes déposées la première semaine de janvier a été multiplié par 6 par rapport à la même période l'an dernier. Ils étaient 120.000 à avoir demandé la prime d'activité entre le 1er et le 7 janvier.



Pour un salarié payé au SMIC et bénéficiaire de la prime, les revenus vont augmenter de 90 euros par mois au maximum. Le plafond pour percevoir cette aide a été relevé par le gouvernement : il était de 1,2 SMIC auparavant, il est désormais de 1,5 SMIC, ce qui correspond à environ 1.800 euros nets par mois pour un célibataire sans enfant. Avec cet élargissement, 5 millions de foyers sont concernés par la prime d'activité.

Il est possible de faire sa demande jusqu'au 31 janvier, auprès de la Caisse d'Allocations Familiales (Caf), en ligne ou dans un de ses bureaux. Pour savoir si vous êtes éligible à la prime, la Caf a mis en ligne un simulateur qui prend en compte le nouveau montant de l'allocation.



Les personnes qui sont déjà allocataires sont automatiquement bénéficiaires de cette augmentation, il n'y a pas de demande particulière à faire. Vous pourrez consulter le nouveau montant de votre prime d'activité à partir du 29 janvier, sur votre espace Caf.