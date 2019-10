Le Bon Coin est le numéro un des petites annonces automobiles

publié le 13/10/2019 à 22:53

Le Bon Coin, c'est le plus gros site automobile de France. Ce sont pas moins de trois millions d'automobiles qui y sont vendues et achetées chaque année et ce n'est pas près de s'arrêter puisque Le Bon Coin vient tout juste de créer l’événement en rachetant le mythique groupe Argus, né en 1927, et sa fameuse cote.



Le Bon Coin, c'est une success story débutée il y a seulement 13 ans. Aujourd'hui il faut savoir que chaque mois, le portail attire 28 millions de visiteurs uniques. C'est près d'un Français sur deux. Il y a 25 millions de petites annonces en France. Un site qui rapporte puisque 110 millions de transactions y ont été réalisées, hors immobilier, pour une valeur totale de 27 milliards d'euros l'an dernier. C'est l'équivalent de 1,17% du PIB français.



Le Bon Coin a la cote puisqu'il arrive aussi en quatrième position dans le palmarès des entreprises les plus utiles aux yeux des Français derrière La Poste, la SNCF et EDF. Et c'est surtout le numéro un des petites annonces automobiles. Ce sont trois millions d'annonces auto par an, autrement dit, 90% des annonces du marché passent par Le Bon Coin. C'est le cas pour les particuliers mais aussi pour les professionnels.

1 voiture d'occasion vendue sur 3 chaque année en France passerait par Le Bon Coin

Le marché de l'occasion, c'est environ entre quatre et six millions de véhicules. Selon Antoine Jouteau, Directeur général du Bon Coin, 30 à 40% de ce marché se fait sur son site."Les concessionnaires nous disent qu'on pèse assez lourd dans le trafic de points de vente", assure-t-il sur RTL. Une voiture vendue sur trois d'occasion vendue chaque année en France passerait par Le Bon Coin. " Aujourd'hui, on a environ un million de véhicules d'occasion en permanence", assure le Directeur général du site d'annonces commerciales.