publié le 27/03/2017 à 13:46

"Qu'est-ce qui fait l'unité d'un peuple ? Voilà une question essentielle. Et j'aimerais entendre sur ce point les avis des uns et des autres", lance Pascal Praud. "Sur l'école, on privilégie le savoir, comme jadis, ou l'individu, comme aujourd'hui ? Interrogation fondamentale", cite le journaliste. "Sur les retraites, on continue avec le système de répartition ou on pense aux assurances ?", interroge-t-il encore.



"Où sont les idées, où sont les programmes, où sont les débats dans cette campagne électorale engluée dans la morale, secouée par les affaires, alimentée avec la haine ?", demande-t-il. "Le président de la République incarne la nation, il est le garant des institutions", rappelle Pascal Praud.

"Je ne demande pas aux candidats de dérouler un catalogue de propositions, d'avoir réponse à tout. Je leur demande d'exprimer une vision, de lancer un souffle, de construire un projet", avertit le journaliste. "'Demandez le programme', dit-on au théâtre. Je demande, et il n'y a pas grand chose", constate-t-il en guise de conclusion.