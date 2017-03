publié le 27/03/2017 à 08:36

Alors que sa campagne patine, Benoît Hamon s'envole mardi 28 mars pour Berlin où il rencontrera Angela Merkel et le chef des socialistes allemands Martin Schultz, qui brigue le poste de chancelier. Une visite qui peut donner un peu d'air au candidat socialiste ? Vous savez, le jour où Benoît Hamon était en meeting à Bercy, le jour où il a rassemblé 15.000 personnes, les sociaux-démocrates allemands (SPD) étaient réunis en Congrès pour élire leur nouveau patron, donc Martin Schultz qui défie Angela Merkel en septembre prochain, ils ont fait applaudir... Emmanuel Macron. Dimanche 26 mars, le quotidien britannique The Financial Times titrait : "Schultz et Macron pourraient sauver l'Europe".



Voilà dans quelles conditions Benoît Hamon se rend à Berlin, avec peu de crédit finalement. Il pourra toujours tenter de saluer la politique d'accueil des réfugiés d'Angela Merkel. On doute fort qu'elle goûte ses dernières déclarations sur la règles des 3% de déficit, qu'il qualifie de "non-sens". Sans compter qu'Angela Merkel n'ignore pas que Benoît Hamon a déjà parié sur son concurrent Schultz aux prochaines élections.

Ce qui ne fonctionne pas dans la campagne de Benoit Hamon, c'est qu'il incarne "la fronde", à la différence de Jean-Luc Mélenchon qui incarne "la rupture". Un frondeur, c'est quelqu'un qui essaie de prendre le pouvoir de l'intérieur, et donc qui parle à ceux qui lui ressemblent. Alors que lorsque vous êtes en rupture, vous parlez à l'extérieur, donc vous dépassez votre champ habituel.



Benoît Hamon est victime de lui-même. Il paye sa position de frondeur et sa trajectoire ces cinq dernières années. Être un frondeur, ça peut fonctionner dans une primaire (la preuve, il a été désigné), mais ça ne fonctionne pas dans une présidentielle.