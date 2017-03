Présidentielle 2017 : zoom sur les attentes des ouvriers de Saint-Nazaire

publié le 27/03/2017 à 08:46

Nous voici devant le portique rouge des chantiers STX, le plus grand d'Europe, où trois paquebots sont actuellement en cours de construction. Des paquebots qui font la fierté de tous ceux qui les construisent : près de 6.000 salariés, avec la sous-traitance. "On est surtout fier de dire, quand le bateau part : 'J'ai travaillé dessus'. Parce qu'il n'y a qu'en France et à Saint-Nazaire qu'on fait des bateaux comme ça", dit Alex Swiatec, un tuyauteur de 24 ans qui travaille en intérim pour la sous-traitance. "On gagne plus d’argent en intérim évidemment. Après il y a la précarité de l’emploi, c’est ça qui change mais sinon on gagne plus d’argent", confie-t-il.



Spécialisé dans l'installation des portes incendie, Martial Pichon, lui, vient de signer son premier CDI à l’âge de 48 ans. Un CDI pour la garantie de l’emploi après vingt-huit ans d'interim chez STX. "J'habite dans le Morbihan, donc par chez moi là-bas il y a pas trop de boulot. Là je savais que STX recrutais, dont j’ai postulé et j’ai été embauché", raconte-t-il. Le résultat vertueux d’un formidable carnet de commande avec quatorze paquebots et 75 millions d'heures de travail assurées jusqu'en 2026.