Près de 50% des moins de 10 ans possèdent déjà un smartphone en France

Comment éduquer nos enfants à l'usage des technologies ? L'adage veut que les enfants des années 2000, la "génération Z", soient nés avec un téléphone dans les mains. Une étude récente conduite par Toluna-Harris Interactive avec Google pour l'association e-Enfance ne le dément pas puisque 46% des 6-10 ans seraient déjà en possession d'un smartphone, rapporte BFMTV. Ce rapport permet donc de comprendre l'ampleur de ce phénomène chez les enfants, et les réactions des parents.

Avec la révolution technologique, les jeunes pères et les jeunes mères ont d'ores et déjà intégré les technologies à leur quotidien. Parmi elles, Internet, qui est utilisé de manière encadrée par les enfants avec leurs parents dès l'âge de six ans en moyenne. Pourtant, ce n'est qu'à six ans et dix mois qu'ils font usage sans surveillance d'internet, notamment pour des activités pédagogiques, comme des jeux, des coloriages ou le visionnage de contenu adapté aux enfants.

Concrètement, les enfants s'initient à internet au même âge où ils apprennent à lire et à écrire. Comme cette utilisation des technologiques semble inévitable pour de nombreux parents, il est important de l'encadrer. Toutefois, l'étude révèle que ce n'est pas le cas : un tiers d'entre eux affirment que leurs filles et leurs fils peuvent se connecter en toute liberté lorsqu'ils sont à la maison, qui reste le lieu de prédilection pour surfer sur le web.

Malgré un accès libre, les parents se sentent maître de cette éducation. 93% d'entre eux estiment maîtriser l'utilisation que leur enfant fait d'internet, même si 60% craignent qu'ils ne soient trop exposés aux écrans. Heureusement, certains outils existent pour encadrer et protéger les enfants face aux dangers d'internet, comme le contrôle parental, des interventions pédagogiques à l'école ou des limites de temps.

