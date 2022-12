Temps d'écran, sécurité : comment activer le contrôle parental sur un téléphone ?

Vous venez d'offrir à votre enfant un nouveau téléphone pour Noël ? Activer et configurer un dispositif de contrôle parental pourrait vous rassurer sur les risques d'usage prolongé ou d'exposition à des contenus inadaptés. Ce dispositif permet de filtrer à plusieurs niveaux les contenus de son âge, le protéger des contacts d'adultes mal intentionnés et contrôler son temps d'utilisation du smartphone.

À l'heure actuelle, les fabricants de téléphone ne sont pas tenus de proposer l'installation d'un système de contrôle parental à l'achat d'un smartphone. Seuls les fournisseurs d’accès à Internet sont obligés d’informer leurs abonnés de l’existence de moyens de filtrage d’accès à Internet. Un projet de loi prévoit de rendre obligatoire l'installation d'un tel outil dès la configuration d'un smartphone dans les prochains mois. Il est néanmoins possible de régler manuellement le contrôle parental d'un téléphone.

Comment paramétrer le contrôle parental sur iPhone

En attendant, Apple et Google proposent déjà des outils préinstallés sur les smartphones répondant à ces besoins. La fonctionnalité pour iPhone s'appelle "Temps d'écran". Elle permet de définir une liste d'applications dont l'usage est autorisé, de personnes à contacter et de contrôler le temps passé sur le téléphone.

Cet outil est accessible dans les réglages généraux de l'iPhone. Il est nécessaire de définir un code parent pour empêcher l'enfant ou quiconque de modifier les paramètres. Il est possible de recevoir un rapport d'activité en temps réel pour faire le point sur l'utilisation du smartphone de votre enfant.

Concrètement, la fonction "Temps d'arrêt" permet de fixer la plage durant laquelle le mobile ne peut pas être utilisé. Utile pour bloquer son usage pendant la nuit par exemple. La fonction "Limite d'apps" permet de limiter l'utilisation de certaines applications spécifiques voire de groupes d'applications thématiques (réseaux sociaux, jeux, divertissement, achats, etc.). À vous de choisir celles que vous souhaitez restreindre.

Il est aussi possible d'instaurer des "Limites de communication" pour autoriser ou interdire les appels provenant de certains contacts durant les limites d'utilisation du téléphone. Vous pouvez par exemple décider que votre enfant ne peut être joint que par certains contacts autorisés et bloquer tous les autres.

Enfin, il est également possible de bloquer certains contenus spécifiques dans l'onglet "Contenu et confidentialité". Cela permet de décider si votre enfant peu accéder à l'App Store, aux contacts, au calendrier, aux photos, au partage de Bluetooth, au micro mais aussi aux applications de votre choix. Vous pouvez revenir sur ces restrictions à tout moment.

Comment installer le contrôle parental sur Android

Sur le même modèle, Google propose aussi des outils à destination des utilisateurs des smartphones Android, pour fixer des limites au magasin d'applications Google Play Store. Depuis l'appareil concerné, il faut ouvrir l'application Google Play puis cliquer sur l'icône de profil en haut à droite de l'écran pour accéder aux "Paramètres" de "Famille" et à la section "Contrôle parental".



Après avoir créé un mot de passe, vous pourrez définir des blocages pour les différents contenus proposés dans le store, à savoir les films, les jeux et les applications. Différentes options de blocage sont proposées pour adapter les contenus affichés à l'âge de l'enfant en question. Il est possible de choisir de restreindre les contenus qui ne sont pas adaptés aux moins de dix ans par exemple. Vous pouvez également empêcher les achats de contenus ou au sein des applications en ajoutant un mot de passe.



Google propose aussi l'application Family Link. Disponible en téléchargement gratuit, elle doit être installée à la fois sur le smartphone du parent et celui de l'enfant pour superviser ses usages. Elle permet de verrouiller l'écran de votre enfant à l'heure du coucher,

de bloquer les applications que vous ne souhaitez pas que votre enfant utilise, de définir des horaires d'utilisation des appareils ou encore d'approuver les achats et les nouvelles applications que votre enfant souhaite télécharger.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info