Prélèvement à la source : comment rémunérer son salarié à domicile

publié le 02/01/2020 à 11:33

Avec la nouvelle année arrive son lot de nouveautés. Parmi elles : le prélèvement à la source pour les salariés à domicile. Depuis le 1er janvier, les quelque 3 millions de particuliers qui emploient des assistants maternels ou des jardiniers par exemple, doivent s'accommoder de ce nouveau système.

Comme d'habitude il faut déclarer son salarié à l'URSSAF et c'est après qu'intervient l'impôt à la source, avec deux possibilités. La première : souscrire à l'option "service plus", une option tout en un et gratuite. C'est tout simple : les sites du chèque-emploi service (le Cesu) ou ou de Pajemploi s'occupent des démarches pour vous. Ensuite, l'URSSAF verse directement son revenu net d'impôts à votre salarié.

L'organisme dispose en effet de son taux de prélèvement, le salarié n'a alors plus qu'à le reverser à l'administration fiscale. Pour cette démarche, il suffit de remplir un formulaire et fournir ses coordonnées bancaires.



Deuxième possibilité : ne rien changer. L'URSSAF calcule pour vous le montant de l'impôt à la source de votre salarié. Elle vous indique le montant du salaire net à régler à votre nounou ou votre jardinier. Ce ne sera par exemple plus 100 euros, mais 95 si son taux est de 5%. Au moment où le Cesu ou Pajemploi vous prélèvera des cotisations sociales traditionnelles, il vous ponctionnera aussi du montant de l'impôt.