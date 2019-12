Prélèvement à la source : plus que quelques jours pour corriger sa déclaration

publié le 11/12/2019 à 18:01

Entre les fêtes qui approchent et la grève qui devrait durer encore quelques jours, vous avez probablement envie de penser à autres choses. Pourtant, il ne vous reste que quelques jours pour corriger votre déclaration de revenus. Si vous avez constaté un oubli ou une erreur, il doit être résolu avant ce mardi 17 décembre.



Pour cela, vous devez vous rendre dans votre "espace particulier" sur impots.gouv.fr. Pour vous connecter, vous aurez besoin de votre numéro fiscal. Cliquez sur "Corriger", et modifiez les informations qui doivent l'être. Les revenus, les charges et la contribution à l'audiovisuel public peuvent être corrigés.



Un mail de confirmation vous sera envoyé une fois la déclaration corrigée. Dans la foulée, un avis d'impôt corrigé indiquant le nouveau montant dû vous sera adressé. Vous devez le cas échéant régler la différence avant la date limite pour régulariser votre situation auprès du fisc. Après le 17 décembre, les demandes de correction devront être faites par mail ou par courrier.