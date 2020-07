Pourquoi les États-Unis ne sont pas passés au système métrique ?

publié le 04/07/2020 à 05:35

Nous sommes le 4 juillet, fête de l’Indépendance américaine. Alors question : pourquoi les États-Unis ne sont-ils pas passés au système métrique ?

Il y a trois possibilités, à vous de trouver celle qui est juste :

1) Pour s’opposer au vieux continent qui a largement adopté le système métrique, inventé par les Français.

2) Parce que au moment de la Révolution américaine et de leur indépendance, le système métrique n’existait tout simplement pas

3) Parce que les Américains préfèrent utiliser des unités de mesure et de volume plus grands que nos mètres ou nos litres.

La bonne réponse est la réponse 2 !



Les États-Unis, on a un peu souvent tendance à l’oublier, sont une ancienne colonie anglaise, et ont donc toujours utilisé les mesures anglaises, en pieds, pouces, gallons, miles, une fois les Espagnols et les Français évincés du continent nord américain. En gagnant leur indépendance, en 1783, les Américains auraient adoré couper les ponts avec leurs anciens maîtres, par tous les moyens, et notamment en changeant de mesures.

Un refus aux conséquences parfois désastreuses

Sauf qu’en 1783 le système métrique n’existait pas encore, puisqu’il sera inventé sous la Révolution, en 1791. Un système qui mettra plusieurs décennies à s’imposer un peu partout dans le monde (mais très rapidement en Europe grâce aux conquêtes napoléoniennes). Autant dire que le rendez-vous entre le mètre, le litre et les Américains est un rendez-vous manqué.



En 1999, la sonde américaine Mars Polar Lander s’est ainsi lamentablement écrasée sur la planète rouge. Pourquoi? Parce que le programme qui la pilotait lors de l’approche de l’or- bite martienne avait été rédigé en kilomètres. Alors qu’elle-même attendait des données de navigation en miles...