Pourquoi les centres de loisirs sont inquiets avant les vacances d'été

Alors que l'été approche, les centres de loisirs et colonies de vacances font face à une pénurie d'animateurs saisonniers. Plus de 5.000 candidatures manquent à l’appel, rapporte 20 minutes, mardi 28 juin. Si le ratio enfants/animateurs (un professionnel pour 12 enfants de plus de 6 ans) n'est pas respecté, ces lieux d'accueil ne pourront pas fonctionner normalement pour les vacances d'été.

Beaucoup d’associations vont alors devoir réduire la capacité d’accueil des enfants, quand d'autres vont supprimer des séjours, laissant des parents sans offre de garde.

Selon le quotidien, la pénurie de main d'oeuvre est liée au manque d’attractivité du secteur, les animateurs saisonniers ayant des salaires très faibles (entre 30 et 50 euros brut par jour). La pandémie de Covid a également perturbé les formations des jeunes animateurs, précise France Bleu.

