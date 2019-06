Pour éviter ce genre de déconvenues, la LPO conseille d' éviter au maximum de passer par les chemins boisés en lisière de forêt . "Si vous n'avez vraiment pas le choix, ralentissez : la vitesse fait peur aux buses. Et, si possible, marchez avec un bâton sur la tête afin que la buse ne vous attaque pas le crâne".

Pourquoi les buses s'en prennent-elles aux randonneurs ?

ÉCLAIRAGE - Chaque année, à cette période, de plus en plus de joggeurs et de randonneurs relatent les attaques du rapace. Le procédé est tout le temps le même : la buse arrive par derrière et enfonce ses serres dans le crâne.

