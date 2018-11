Pourquoi le trafic d'anguilles inquiète les associations environnementales

publié le 02/11/2018 à 16:40

Un trafic qui sort de l'ordinaire. Au printemps dernier, à l'issue d'une vaste enquête de cinq mois, un réseau de treize trafiquants a été arrêté en Vendée, Loire-Atlantique et Bretagne. Les gendarmes mobilisés ont alors mis la main, non pas sur de la drogue, mais sur des civelles, des bébés anguilles d'une dizaine de centimètres de long.



Au total, plusieurs centaines de kilos de civelles ont été découverts. Tous étaient destinés au marché asiatique. Il faut dire que ces petites anguilles sont particulièrement prisées et se vendent à prix d'or, relate Le Parisien. En effet, les prix varieraient entre 1.000 et 4.000 euros à Hong Kong.



Interrogé par le quotidien régional, le président d'un comité des pêches de l'ouest de la France évoque même un produit "presque aussi rentable que la coke" mais "les emmerdements en moins".

De quoi donner de l'imagination à certains alors que les trafics se multiplient. Ce qui inquiètent particulièrement certaines associations environnementales. Mardi 30 octobre, le collectif Robin des Bois a ainsi dénoncé "la fauche des anguilles". "En 40 ans, l’invraisemblable s’est produit. Les robustes et légendaires anguilles sont en voie d’extinction", peut-on lire dans un article publié sur leur site Internet.

Des quotas contestés

Pour contrer cette situation, la France a décidé de mettre en place un quota de pêche officielle pour la période 2018/2019. "La France autorise la capture de 26 tonnes de civelles vouées à la consommation humaine, soit au poids moyen d’un demi gramme par civelle, 52 millions d’anguilles en herbe", déplore Robin des Bois qui évoque également 39 tonnes destinées au repeuplement.



Des chiffres qui ne passent pas alors que le ministère de l'Écologie "ne veut pas bouger d'un iota son quota". De nombreuses associations sont inquiètes.