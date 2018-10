Des escargots pour mesurer la pollution de l'environnement

et AFP

publié le 28/10/2018 à 21:37

L'escargot évolue à l'interface entre le sol, les plantes et l'atmosphère, ce qui en fait le parfait témoin de la qualité de l'environnement.



Une cinquantaine de petits-gris s'apprêtent à passer un mois dans trois cylindres d'acier de 25 centimètres de haut et de diamètre, recouverts d'une grille, et posés à même le sol d'une prairie. Élevés au laboratoire CNRS Chrono-Environnement de l'Université de Besançon, les gastéropodes permettront aux chercheurs d'analyser la contamination des sites par divers polluants.

L'objectif est de mettre au point une norme internationale pour évaluer la pollution de l'environnement et la qualité des sols à l'aide d'escargots. "On voudrait faire un mode d'emploi de la méthode d'évaluation des risques environnementaux in situ pour qu'elle soit reproductible partout", explique Frédéric Gimbert, enseignant-chercheur en écotoxicologie à l'Université de Besançon.



Les escargots sont disséqués et leurs organes analysés

Les escargots accumulent les polluants dans leurs corps : "Une analyse chimique des sols dira s'il y a du mercure, du plomb, du manganèse, etc. Mais un faible niveau de contamination chimique n'est pas forcément représentatif d'un faible risque environnemental", précise le chercheur.



Après quatre semaines à crapahuter sur le terrain, les escargots sont disséqués et leurs organes (glandes digestives, reins...) analysés pour définir des indices de risque toxicologique. "Sur une friche industrielle, si le sol est contaminé, c'est 1.000 euros la tonne pour déblayer. Ça peut valoir le coût de vérifier si le risque environnemental est important pour une gestion raisonnée des sites et sols pollués", fait valoir Frédéric Gimbert.