Pourquoi le jeu des 7 Familles s'appelle ainsi

Joe se demande pourquoi le jeu des 7 Familles s'appelle le jeu des 7 Familles. C'est vrai que l'été, c'est l'occasion de jouer aux cartes, de se retrouver en famille et de se faire un petit Sept Familles. Une spécificité française figurez-vous. Si ce jeu de cartes avec des familles a été inventé par des anglo-saxons en 1843, chez eux, il n'y avait que quatre familles au départ, pas sept.

Or depuis, ils font varier leur nombre de familles. Mais nous, on reste à sept. Dès l'origine, en 1876 en France, André Gilles, le premier Français à avoir dessiné le jeu, ami de Jaurès paraît-il, un caricaturiste a décidé de choisir le chiffre sept.

Pour être tout à fait honnête avec vous, il n'a jamais vraiment expliqué pourquoi il avait décidé de faire sept familles dans son jeu de cartes. Mais il y a évidemment toute la symbolique à accoler à ce chiffre sept. Chiffre bien particulier. Sept jours de la semaine, sept couleurs de l'arc-en-ciel, sept merveilles du monde. C'est le chiffre parfait du cycle de la création du monde en sept jours. Bref, pour les plus superstitieux, le chiffre sept peut aussi porter chance.

Après, on peut juste aussi se dire que ce sept et bien c'est simplement du hasard. Parce qu'à l'époque, les familles étaient classées par métier. Et Gilles avait choisi de mélanger des métiers de notables et des métiers de brigands. Il n'y avait donc pas 36 solutions.

Pour votre information, dans le tout premier jeu, il y avait donc les familles ministres, générales, docteurs, avocats, mandarins, les mandarins étaient de hauts fonctionnaires, contrebandiers et potences . Et dans chaque familles, six cartes : le père, la mère, le fils, la fille, étonnez-vous bien, le valet et la cuisinière. Assez vite, les grands-parents ont remplacé le valet et la cuisinière.

Le jeu des 7 Familles qui a beaucoup évolué avec le temps. Changement de métier, les familles ministres ont laissé place aux bouchers et autres artisans. Aujourd'hui, on peut même trouver des jeux des Sept Familles avec des familles homoparentales, monoparentales ou recomposées. La difficulté, c'est que toutes les familles n'ont pas le même nombre de cartes.

Un jeu qui un siècle et demi après sa création colle donc toujours aussi bien à la société et ne perd pas de son piquant. Preuve que finalement, les choses ne sont pas si mal faites.