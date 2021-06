Pourquoi la mer et les océans sont-ils salés ?

Pourquoi les mers et océans sont-ils salés alors que les fleuves qui les alimentent sont eux remplis d'eau douce ? Trois propositions :



La bonne réponse est la réponse 3 ! Les mers et les océans sont salés depuis la nuit des temps à cause de l’activité volcanique de la Terre, qui a acidifié les eaux de mer, et cette acidité a arraché le sodium aux roches sous-marines. Mais il est vrai aussi que les fleuves, charriant pendant des centaines de millions d’années des sels minéraux en quantité infimes, sels minéraux qui se retrouvent dans les mers et les océans en bout de course, forcément, cela ne peut qu’augmenter la salinité de l’eau.

Des différences de salinité

Mais alors pourquoi la Mer Rouge ou la Mer Morte sont-elles plus salées que les autres ? Sont-elles plus anciennes ? C'est beaucoup plus simple que cela : la Mer Morte, est, en réalité, un lac à la frontière entre Israël et la Jordanie. Un lac pour le coup installé clairement sur des terres chargées en sodium, c’est-à-dire en sel. Et comme ce lac n’est alimenté par aucune rivière d’eau douce, et ne communique pas avec la mer, son taux de salinité ne fait qu’augmenter à travers les siècles, au fur et à mesure de son évaporation. L’eau de la Mer Morte est 10 fois plus salée que celle de l’Atlantique.

Pour la Mer Rouge, d’un côté elle communique avec la Méditerranée par le canal de Suez, qui fait moins de 30 mètres de large par endroits comme on l’a vu récemment avec l’histoire du naufrage du cargo EverGreen. Et de l’autre, elle communique avec la mer d’Arabie via le Golfe d’Aden. Le détroit de Bab el Mandeb est certes plus large que le canal de Suez, 30 kilomètres, mais le régime des courants et des vents est intraitable : de l’eau chargée en sels marins entre dans la Mer Rouge.. elle ne fait pas le chemin en sens inverse. Résultat, la mer Rouge est encore plus salée que la Mer Morte.. on y tient à la surface de l’eau comme si on était sur un matelas pneumatique.