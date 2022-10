Pourquoi la France va exploiter une première mine de lithium dans l'Allier en 2027

La France va exploiter une première mine de lithium dans l'Allier d'ici 2027, d'ores et déjà présentée comme la plus grande mine d'Europe. L'enjeu est colossal. Le lithium est un composant essentiel dans la fabrication des batteries des voitures électriques.

Le lithium est un métal, plutôt de couleur blanche. Une fois récolté, il est réduit en poudre qui peut ensuite être utilisée pour concevoir les batteries des voitures. Les premiers producteurs mondiaux sont les Australiens avec 42.000 tonnes par an. Plus de la moitié du lithium mondial en est issu. Viennent ensuite le Chili, la Chine et l'Argentine. La Chine, de son côté, est leader du raffinage, qui consiste à faire passer le lithium de son état métallique jusqu'aux batteries.

Dans l'Allier, le lithium sera extrait en compressant la roche. L'industriel Imerys va aller concasser la roche pour pouvoir trouver ce fameux métal. En Amérique du Sud, on le trouve plutôt dans des lacs salés où il est récupéré grâce à un processus d'évaporation.

La France dispose de bonnes réserves de lithium. Dans l'Allier, cela a nécessité 18 mois de forage et de tests pour mesurer les quantités disponibles. Le site de Beauvoir pourra produire jusqu'à 34.000 tonnes de lithium par an à partir de 2028 pour une durée de 25 ans. Soit 700.000 batteries pour véhicules électriques chaque année.

On trouve aussi du lithium en Alsace, où il est collecté par géothermie, mais aussi en Bretagne, dans le sud du Finistère, où on peut le récupérer en concassant la roche.

L'objectif : renforcer l'indépendance européenne pour la voiture électrique

Souvent présenté comme l'or blanc de demain, le lithium porte la promesse d'une transition à l'électrique dans les années 2030. Le but, c'est de maîtriser toute la chaîne de valeur de l'extraction jusqu'à la batterie finale. Dans l'Allier sera donc réalisée l'extraction, puis la poudre sera raffinée en Alsace. Le lithium sera ensuite utilisé dans les fameuses "Gigafactory", appelées de ses vœux par le président de la République, le bout de la chaîne, où l'on va fabriquer les batteries. Un million de batteries doivent être produites dans le Nord à terme, soit 10% du marché européen.

En 2035, tous les véhicules neufs vendus en Europe seront électriques, selon l'Union européenne. La constitution de cette chaîne de valeur autour du lithium est donc un enjeu d'indépendance économique pour la France et l'Europe.

Le projet fait naturellement l'objet de certaines résistances. RTL a par exemple échangé avec la section locale de l'association France-Environnement dans l'Allier qui a assuré qu'elle ne se laisserait pas faire. Les activistes dénoncent l'impact des forages qui ont déjà causé des tensions sur l'eau, nécessaire en très grande quantité pour récupérer le lithium. Le projet pourrait aussi causer un problème au niveau de la biodiversité locale et perturber l'écosystème de la région.

