Sortie du nucléaire : "2040 c'est déjà tard," pour Éric Piolle

"Pour l'instant, ça ne bouge pas." Dans le Grand Jury ce dimanche 5 juillet, le maire EELV de Grenoble Éric Piolle dénonce la sortie tardive du nucléaire en France. Pour le maire écologiste, réélu à la tête de la ville le 28 juin dernier, "le débat en France est tranché, nous avons voté dans la loi énergétique et de transition en 2015 le fait que nous voulions réduire la part du nucléaire dans notre parc énergétique."

La sortie du nucléaire n'est pas simple et s'avère être longue et risquée. Pour Éric Piolle, la France "ne sait pas comment démanteler une centrale," prenant l'exemple de la centrale Superphénix à Grenoble. "Les risques pour notre sécurité sont de plus en plus grands," prévient l'édile, qui affirme connaître le sujet, Grenoble se situant dans la région la plus nucléaire de France.

Ce dernier confie s'être entraîné, lors de la distribution de masque pour lutter contre l'épidémie de coronavirus, à distribuer également des pastilles d'iode, en cas d'accident nucléaire. "La sécurité nucléaire devient de plus en plus fragile, notamment en vieillissant. Nous devons donc investir de la matière grise pour contrôler ces centrales qui sont de plus en plus anciennes et pour les maîtriser," explique-t-il.



Interrogé sur un objectif de sortie du nucléaire, Éric Piolle affirme que "si on trace une pente, 2040 c'est déjà tard." Pour l'écologiste, le nucléaire qu'il qualifie de lobby, "freine le développement des énergies renouvelables," raison pour laquelle la France est en retard sur l'Allemagne dans ce domaine.