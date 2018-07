Pourquoi certaines écoles choisissent de revenir à l'uniforme

publié le 31/03/2017 à 08:19

L'idée d'une tenue scolaire est de moins en moins taboue. Près de 6 Français sur 10 y sont désormais favorables. Cette proposition est reprise dans la campagne présidentielle par François Fillon et Marine Le Pen, notamment. Certains établissements ont pris les devants, et l'imposeront dès la rentrée prochaine. C'est le cas de l'école privée Sainte-Clotilde, dans le VIIe arrondissement de Paris.



Son directeur, Philippe Michel, explique que cet établissement "a un code couleur depuis plus de cent ans". Ainsi, il ne fait que "perpétuer la tradition". Il se rend compte que malgré ce code couleur, "nous trouvons en cette période 'un peu plus chaude' des filles qui arrivent avec des shorts, voir des tenues pour des garçons qui ne sont pas conformes". Il ajoute : "Quand vous ne pouvez plus faire la police, il faut sanctionner - ce que je n'aime pas faire", ajoute-t-il, préférant "avoir un dialogue avec les parents pour voir comment, en 2018, remettre un uniforme à Sainte-Clotilde".