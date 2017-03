publié le 20/03/2017 à 17:04

Dernière ligne droite. Les quelques 800.000 élèves inscrit en classe de Terminale ont jusqu'au lundi 20 mars à 18 heures pour ajouter ou retirer un vœu de leur liste de souhait de formation une fois qu'ils seront bacheliers. Si une fois cette étape franchie les lycéens ne pourront plus revenir en arrière, ils auront jusqu'au 31 mai 2017 pour hiérarchiser leurs vœux. Une action à ne pas prendre à la légère tant elle peut avoir une conséquence directe sur l'avenir du lycéen.



Une fois ces vœux validés et hiérarchisés, un algorithme entre en scène pour répartir les futurs étudiants à partir de critères précis. En premier lieu intervient une priorité géographique : dans le cas où l'établissement souhaité se trouve dans l'académie où est domicilié le lycéen, il passera devant un élève qui n'habite pas dans l'académie et qui postule sur la même formation. Ensuite, c'est l'ordre des vœux qui vient aider à répartir les futurs bacheliers. L'algorithme prend alors en compte le rang auquel a été placé le souhait de formation.

Quid des formations à capacité limitée ?

Droit, Psychologie, Médecine, STAPS (Sciences et techniques des activités physiques et sportives)... Ces filières, pour ne citer qu'elles, sont dites "en tension" car le nombre de places disponibles est chaque année inférieur à la demande. Un premier écrémage s'opère de façon géographique puis par ordre de préférence des vœux.

Seulement, une fois ces critères appliqués, il reste, pour certaines filières, encore beaucoup trop de demandes par rapport à l'offre disponible. Et là, pour départager les candidats, c'est le hasard qui entre en scène : Admission Post-Bac procède à un tirage aléatoire qui permet ainsi de trancher entre les ex æquo. Cette pratique du tirage au sort a été décriée par l'association Droits des lycéens qui a notamment dénoncé l'absence de texte juridique qui encadre l'algorithme du site.

Que faire pour contester ?

Si certaines filières sont très demandées, c'est en parti en raison de leur forte attractivité, ce qui a pour conséquence de décevoir bon nombre de recalés qui voient tous leurs espoirs réduits à néant. Pour ceux qui se sentiraient lésés, il est possible d'opérer un recours. L'association Droits des lycéens a, en 2016, publié sur son site un guide des actions possibles.