publié le 20/03/2017

Quelle place donner aux apprentissages fondamentaux ? Si François Fillon veut réserver 75% du temps des écoliers aux apprentissages fondamentaux, Marine Le Pen veut faire encore "mieux". "Moi je veux 100% dont 50% exclusivement réservé à l'apprentissage du français", a-t-elle lancé lors du premier débat de l'élection présidentielle sur TF1 et RTL.



Une proposition qui ne séduit guère Jean-Luc Mélenchon. Le candidat de la France insoumise en a profité pour attaquer son adversaire : "Ça ne veut rien dire, tout le monde parle en français à l'école". Si la présidente du Front national distingue l'apprentissage "en français" et "du français", Jean-Luc Mélenchon n'en démord pas. "Mais comment apprend-on le français, chère madame ?", a-t-il rétorqué.



Marine Le Pen a alors détaillé sa vision de l'école : "Je crois qu'il faut supprimer l'apprentissage des langues d'origine. L'école, c'est le creuset qui fabrique des Français. Si on renvoie les élèves à leur culture ou à leur langue d'origine on fait exactement l'inverser de la mission que l'école se donne". Avant de poursuivre : "Il faut revaloriser l'enseignement professionnel. Notre responsabilité est d'assurer le respect de la laïcité et la sécurité. Il y a trop de professeurs qui se font malmener parce que l'insécurité est entrée dans l'école".