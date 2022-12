COP15 : que contient l'accord historique sur la biodiversité ?

Un pacte historique. À la COP15 de Montréal, les pays du monde entier sont parvenus à un accord lundi 19 décembre pour enrayer la destruction de la biodiversité d'ici à 2030. Les États ont pris des engagements forts, un peu comme l'accord de Paris sur le climat, mais cette fois pour la biodiversité, donc.

Que tout le monde se fixe le même cap est une première, mais tout reste à faire, car il va désormais falloir transposer cet accord dans ces pays et leur législation. Les objectifs : protéger au moins 30% des terres et des océans, créer des aires marines et des parcs naturels, réduire les pesticides ou encore changer les méthodes de pêche. En résumé : protéger ce qu'il reste à protéger et restaurer ce qui est déjà abîmé comme les forêts et les cours d'eau.

"Cela ne casse pas des briques, mais ça sauve les meubles", a réagi Pierre Cannet, représentant du WWF et présent à Montréal, après l'annonce de cet accord. Mais si tout le monde accepte d'aller dans le même sens, rien n'indique à quelle vitesse ce pacte va être appliqué partout.

