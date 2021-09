Constatant les ravages d'Ida à New York, Biden appelle à agir sans tarder contre le changement climatique

C'est un Joe Biden affecté qui s'est présenté devant la presse quelques minutes après avoir visité le New Jersey et à New York ce mardi 7 septembre afin d'évaluer les dégâts de la meurtrière tempête Ida. Le Président américain a appelé à agir sans tarder contre le changement climatique : "Nous devons écouter les scientifiques, les économistes, les spécialistes de la sécurité nationale, tous nous disent que le pays et le monde sont en danger" en raison du dérèglement climatique.



Des inondations dévastatrices avaient en effet causé la mort de 47 personnes mercredi dernier dans la mégapole américaine et sa région, provoquant de nombreux dégâts. Les images du métro de New York où se sont déversées des pluies torrentielles ont par ailleurs fait le tour du monde.

Joe Biden avaient annoncé vendredi dernier un investissement massif face à la crise climatique, en particulier pour adapter leurs infrastructures vieillissantes à la multiplication redoutée d'événements météorologiques extrêmes : "Chaque dollar que nous investissons nous permettra d'en économiser six, parce qu'au prochain désastre, l'inondation sera contenue, l'incendie ne s'étendra pas autant, l'électricité ne sera pas coupée", a-t-il dit.

Ne reste plus qu'à faire adopter cela par le Congrès américain, en réussissant une difficile conciliation entre les intérêts de certains élus de l'opposition républicaine, les demandes de la frange la plus à gauche du parti démocrate, et les inquiétudes d'élus centristes de son propre camp face au montant des dépenses prévues.