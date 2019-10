publié le 17/10/2019 à 17:31

Une maison de poupée en grandeur nature, vous ne rêvez pas. Comme le dévoile Airbnb sur son site officiel, il est possible de passer un séjour de deux nuits dans la Maison de rêve de Barbie à Malibu (Californie).

L'ouverture des réservations se fera le 23 octobre 2019 à 20 heures, moment où "Barbie part en voyage à Austin (Texas)". Il n'existe qu'un seul week-end disponible pour profiter de la maison rose et blanche : du 27 au 29 octobre 2019. Il vous en coûtera 53 euros la nuit (60 dollars).

Cette location est organisée pour les 60 ans de Barbie, célébrés en mars 2019. La maison de 3 étages, possède deux chambres et deux salles de bains. Il y aussi une piscine à débordement et un toboggan qui vous permet de sauter dans l'eau depuis le deuxième étage de la maison. Le tout avec vue sur la côte californienne, une salle de cinéma et un terrain de sport.

Une donation pour la fondation Barbie Dream Gap

Airbnb fera une donation à la fondation Barbie Dream Gap qui "vise à égaliser les chances des jeunes femmes pour qu'elles puissent réaliser leurs rêves", annonce Barbie dans la description de sa maison sur le site de Airbnb.

Le média CNN précise aussi que les personnes qui loueront la maison pourront bénéficier d'un relooking par Jen Atkin, coiffeuse professionnelle, qui travaille avec Kim, Khloe et Kourtney Kardashian.