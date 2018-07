Pour Riss, "on ne trouve plus d'œuvres un peu blasphématoire"

Le directeur de Charlie Hebdo, a continué le combat du journal satirique, après l'attentat du 7 janvier 2015. Il prend un bol d'air frais en illustrant les classiques de la littérature. Il a choisi le Don Juan de Molière. L'autoportrait, c'est pour lui un exercice "un peu délicat car quand on est caricaturiste on fait le portrait des autres". "Je me suis dit dans ce pays le dessin va me servir à ça, à jouir de cette liberté d'expression" retrace-t-il sur RTL.



Laurent Sourisseau, devenu le caricaturiste Riss, s'étonne de la tendance à réécrire l'histoire à la lumière de la morale actuelle. Faisant référence à ce qui a suscité la manifestation de l'extrême droite néo nazie à Charlottesville, le déboulonnage d'une statut du général Lee, symbole de l'esclavagisme, il estime qu'"on a l'impression que le citoyen est un citoyen client qui veut qu'on lui vende l'histoire qui lui convient comme un produit qu'on achète au supermarché. Je ne sais pas si c'est une bonne chose."

Il lance avec d'autres dessinateurs de Charlie Hebdo comme Coco ou Whilheim une nouvelle collection de livres aux éditions les Échappées. "Sans même s'en rendre compte on a été vers des textes qui nous ont touchés à un moment ou à un autre. Dans Don Juan, on voit un personnage qui défie dieu et c'est ça qui est fascinant. Aujourd'hui, quand on regarde les films ou les romans d'aujourd'hui, il n'y a pas de personnage comme ça. On est obligé de retourner trois, quatre siècles en arrière pour trouver des œuvres aussi audacieuses et presque un peu blasphématoires." Il ajoute à propos de ce travail : "C'est vrai que c'est une respiration aussi, de sortir un peu du train-train de la vie politique quotidienne."