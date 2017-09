André Dussollier, de retour sur scène après des mois d'interruption

publié le 09/09/2017 à 14:46

André Dussollier a conquis les Français durant ses 40 ans de carrière d'acteur, grâce à ses immenses succès, de Trois hommes et un couffin à On connaît la chanson, en passant par Tanguy ou encore Amélie Poulain, dont il a fait la voix off. 140 films, dont le premier avec François Truffaut dans Une belle fille comme moi. 35 pièces de théâtre, dont la dernière, Novecento, lui a valu un Molière l'an dernier.



"Je suis né le 17 février 1946 à Annecy, fils unique de parents fonctionnaires", raconte André Dussollier au micro de Vincent Parizot. "J'ai suivi un cursus traditionnel mais à 10 ans j'ai découvert le théâtre grâce à une professeure (…) À l'orée de la vie active, j'ai eu du mal à résister à cette passion. Je suis venu à Paris et c'est là que tout a commencé."



André Dussollier jouera Novecento sur la scène du théâtre du rond-point jusqu'au 1er octobre, puis au théâtre Montparnasse. L'acteur a repris la pièce après une longue interruption de 8 mois, due à une rupture du tendon : "C'est (un rôle) physique et je ne m'y attendais pas", reconnaît le comédien. Le spectacle raconte l'histoire d'"un enfant abandonné sur un bateau pendant les années 1930, qui va faire la traversée Europe-Amérique et (…) qui ne va pas vouloir descendre à terre et qui se régale d'être sur son piano et qui fait entendre une musique comme on n'a jamais entendu."