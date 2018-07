"Poulehouse", une ferme pour gallinacées en fin de carrière

publié le 27/02/2017 à 10:44

Une poule peut vivre jusqu'à dix ans. Mais celles qui pondent les œufs que nous mangeons tous les jours n'ont pas cette chance : elles sont abattues très jeunes, au bout de 18 mois seulement, quand elles commencent à moins pondre. Elles sont abattues pour être envoyées en Afrique, sous forme de viande congelée. C'est le principal débouché de la poule de réforme. C'est pourquoi trois jeunes sympathisants de la cause animale ont eu l'idée de leur donner une seconde vie dans un refuge.



Fabien, Sébastien et Elodie veulent travailler avec des producteurs bio qui vont vendre leurs œufs un peu plus cher (1 euro l’œuf), en expliquant pourquoi au consommateur. L'écart de prix servira à payer le fonctionnement du refuge. Ils veulent créer une première maison de 600 poules et ont fait appel au financement sur Internet participatif sur KissKissBankBank.

Ils ne vont pas sauver les 38 millions de poules pondeuses abattues chaque année en France, mais ils lancent un concept. Et pourquoi pas donner l'idée à des grandes marques de faire la même chose ? Ils ont une autre idée : aujourd'hui dans les levages industriels, quand naissent les poussins, les mâles sont systématiquement détruits. Ils ne servent à rien.

Ils vont demander a leurs éleveurs d'utiliser le plus vite possible un système pour connaitre le sexe, quand l'animal est encore sous forme d’œuf. La technique devrait être disponible l'an prochain et permettre d’éliminer les mâles en cassant les œufs au lieu de broyer les poussins.