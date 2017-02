Il faut rénover 7 millions de logements "passoires"

publié le 21/02/2017 à 06:33

En France, une personne sur cinq a du mal à payer sa facture d'énergie à la fin du mois, et doit choisir entre manger ou se chauffer. Pour aider ces 20% de Français en situation de précarité énergétique, il faudrait rénover 7 millions de logements "passoires", selon une étude d'un collectif d'associations et d'entreprises concernées par la rénovation. Cela va de la Fondation Abbé Pierre à de très grosses entreprises de l'énergie et du bâtiment.



"Rénovons !" (c'est leur nom) estime qu'il faudrait investir pendant neuf ans un million d'euros par an, en plus des trois qui y sont déjà consacrés. En ciblant ces aides vers les "passoires", cela permettrait de faire faire 500 euros d'économies par an à chaque famille. Cela permettrait de créer des emplois, et donc de faire rentrer des recettes fiscales dans les caisses de l'État.

La volonté politique fait défaut

Avoir froid, ça rend malade. L'économie pour la Sécurité sociale serait de 750 millions d'euros par an. Enfin il y aurait un avantage écologique : une économie de 6 millions de tonnes de CO2 dans l'atmosphère.

En fait, c'est l'un des rares sujets en matière d'environnement qui mettent tout le monde d'accord. Déjà au Grenelle de l'environnement, les syndicats, les écologistes et le Medef allaient dans le même sens. Après, il faut une volonté politique. Et elle a manqué. Seules 54.000 "passoires" sont rénovées par an. Il en faudrait au moins 900.000. C'est un chantier énorme, mais qui permettrait de créer, selon le collectif "Rénovons !", plus de 125.000 emplois en neuf ans.