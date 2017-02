Un écoexplorateur suisse va visiter la stratosphère

et Loïc Farge

Après Bertrand Piccard, qui a fait le tour du monde en avion solaire, un autre Suisse, Raphaël Domjan, s'apprête à décoller pour la stratosphère. Il va voler si haut qu'il pourra voir la courbe de la Terre. Très peu d'avions vont jusqu'à 25 kilomètres d'altitude. Son appareil fait 8 mètres de long et a des ailes immenses, un peu comme un planeur. Pour se propulser sans kérosène, avec juste l'énergie du soleil, il doit être ultra-léger. Tellement léger que le pilote n'aura même pas la place pour s'équiper d'un parachute.



La mission est donc dangereuse. Le pilote aura une combinaison d'astronaute. À cette altitude, il fait -70 degrés. Il n'y a pas d'oxygène. Le premier vol d'essai de SolarStratos aura lieu le mois prochain. Raphaël Domjan va d'abord tester l'avion, tenter d'aller le plus haut possible. Ensuite, les vols dans la stratosphère sont prévus en 2018.

Les étoiles visibles en plein jour

Le but est de faire progresser la technologie solaire, de montrer qu'on peut faire avec le soleil autant qu'avec des énergies fossiles. Il s'agit aussi de proposer des missions aux scientifiques : la stratosphère est assez peu fréquentée par les humains.

À terme, il s'agit d'organiser des vols commerciaux, de permettre au grand public de s'offrir, grâce à une énergie propre, un voyage dans l'espace poétique. À 25 kilomètres d'altitude, le ciel est d'un bleu si foncé qu'on peut voir les étoiles même en plein jour.