N'utilisez pas l'eau de pluie pour laver votre linge

publié le 24/02/2017 à 06:25

Il y a de plus en plus de familles en France qui installent des bacs de récupération d'eau de pluie pour faire des économies. Un quart des maisons individuelles en sont équipées. Il y a une réglementation. Cette eau, on a le droit de l'utiliser à l'extérieur pour arroser le jardin, laver sa voiture ; et à l'intérieur, pour les toilettes, la chasse d'eau ou pour laver le sol. Mais certaines personnes font des branchements pour en plus raccorder leur machine à laver.



Cela n'est pas forcément une bonne idée, estiment les experts de l'Agence de sécurité sanitaire. L'eau de pluie se charge en polluants quand elle tombe. Sur le toit, elle ruisselle et emporte avec elle des poussières et des bactéries. Il existe aujourd'hui une expérimentation. On peut faire de lessives avec de l'eau de pluie, à condition de s'équiper d'un système de traitement, de dépollution. Mais si on n'en a pas, mieux vaut s'abstenir.

L'Anses le déconseille, surtout aux personnes fragiles, qui souffrent d'allergies de la peau ou qui vivent à côté d'exploitations agricoles ou de sites industriels. Car laver ses chemises ou le pyjama des enfants avec des pesticides ou de la dioxine, ce n'est pas bon. Autant garder cette eau donc pour le jardin ou la voiture. Sachant que récupérer l'eau est quand même une vraie bonne idée : ça peut permettre de diviser par deux sa facture d'eau.