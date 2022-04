L'Arcom, anciennement CSA et HADOPI, a sommé les sites YouPorn et RedTube de fermer l'accès à leurs contenus aux mineurs. Actuellement, pour y accéder, il suffit de cliquer sur un bouton pour attester que l'on est majeur, ce qui n'est pas vérifié. N'importe qui, quel que soit son âge, peut consommer ces contenus.

Sur le site de l'Arcom, on peut lire que les sites concernés ne respectent pas la législation française, qui interdit d'exposer des photos et vidéos pornographiques à des mineurs. De plus, depuis le 30 juillet 2020, la loi sur les violences conjugales précise que les plateformes concernées ne peuvent se contenter de demander à un internaute s'il est majeur. "Cette mesure ne permet pas de garantir que seul un public majeur est susceptible d’accéder aux contenus pornographiques" des sites YouPorn et RedTube, selon l'Arcom.



Si les deux sites ne s'exécutent pas dans les 15 jours, ils risquent un arrêt de leurs services, peu importe l'âge du consommateur, selon les mises en demeure publiées mercredi au Journal Officiel. L'Arcom pourrait demander aux principaux fournisseurs d'accès à internet d'empêcher l'accès à ces sites pornographiques.

C'est également le cas pour cinq autres sites pornographiques : Pornhub, Tukif, Xvideos, Xhamster et Xnxvv. Ils avaient été mis en demeure en décembre dernier, mais encore aujourd'hui, rien n'a été fait pour respecter la législation française. Le blocage de ces sites a été demandé en mars, mais la décision n'as pas encore été rendue.