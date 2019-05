publié le 29/05/2019 à 16:02

Les ponts de mai riment souvent avec départs en week-end. Le trafic s'annonce d'ores et déjà dense ce mercredi 29 mai dans le sens des départs en raison du pont de l'Ascension. Bison futé prévoit une "circulation très difficile".



Le service conseille d'éviter de quitter "les grandes métropoles entre 15 heures et 21 heures, et l’Île-de-France", dès midi. Bison futé demande aussi aux automobilistes d'éviter "de circuler sur les grands axes en directions des régions côtières entre 15 heures et 20 heures, l’autoroute A9 jusqu’à 21 heures et l’autoroute A7 jusqu’à 23 heures".

"L’accès à l’Italie par le tunnel du Mont-Blanc (N205) risque d’être saturé entre 16 heures et 18 heures". Les difficultés vont s'étendre jusqu'à jeudi. "La circulation sera très difficile" également au niveau national, souligne Bison futé.

La circulation du mercredi 29 mai 2019 Crédit : Capture d'écran Bison futé

